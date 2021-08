Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb, Hérault JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DU HAMEAU DE LUGNÉ Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Catégories d’évènement: Cessenon-sur-Orb

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DU HAMEAU DE LUGNÉ Cessenon-sur-Orb, 18 septembre 2021, Cessenon-sur-Orb. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DU HAMEAU DE LUGNÉ 2021-09-18 – 2021-09-18

Cessenon-sur-Orb Hérault Cessenon-sur-Orb Découvrez les éléments uniques que possède ce hameau, dont l’Olivier de Lugné, olivier millénaire isolé au milieu des vignes, quatre variétés d’olives ont été greffées sur le même arbre ; et la Statue de la liberté, réplique de 2 mètres de la statue de New York.

Sur inscription : office de tourisme Visite commentée (rdv sur place) +33 4 67 37 85 29 Découvrez les éléments uniques que possède ce hameau, dont l’Olivier de Lugné, olivier millénaire isolé au milieu des vignes, quatre variétés d’olives ont été greffées sur le même arbre ; et la Statue de la liberté, réplique de 2 mètres de la statue de New York.

Sur inscription : office de tourisme dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cessenon-sur-Orb, Hérault Autres Lieu Cessenon-sur-Orb Adresse Ville Cessenon-sur-Orb lieuville 43.47122#3.02857