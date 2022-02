Journées européennes du patrimoine : découverte des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Monteneuf Morbihan Monteneuf Passionnés d’histoire ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Cette année, cet événement sera marqué par la présentation du nouvel espace de reconstitution par l’archéologue du site. Dimanche 18 septembre de 14h30 à 17h30.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

