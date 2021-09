Journées Européennes du Patrimoine – Découverte des hôtels particuliers et maisons privées de Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, 18 septembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Journées Européennes du Patrimoine – Découverte des hôtels particuliers et maisons privées de Mortagne-au-Perche 2021-09-18 – 2021-09-19

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

– Maison Dumon, visite libre

Samedi 18 septembre de 14h à 18h – 1 rue du Tribunal

– Hôtel de Fontenay, Maison paroissiale

visite commentée par Bruno de Coupigny et visite libre des extérieurs

Rue du Colonel Guérin : cour d’honneur et façades XVIIIème siècle

Rue du Jardinet : jardin et façade Renaissance

Visite libre samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Visite commentée samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h

– Hôtel Fouteau-Dutertre, visite libre des extérieurs

Cour rue Sainte-Croix. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h

– Maison Henri IV, visite libre des extérieurs

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h – accès rue de Toussaint

– Hôtel des Tailles, visite libre des extérieurs

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h – rue des Tailles

– Hôtel de Longueuil, Ensemble scolaire Bignon, visite des extérieurs et de La Chapelle

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h – rue de la Comédie

– Jardin 6 rue Croix de Son, visite libre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h30 – entrée rue Croix de Son

– Salon de thé La Porte Rouge, visite libre des extérieurs et du cellierXVème siècle

Samedi 18 septembre 14h à 18h et dimanche 19 septembre 11h à 18h

rue du Mail

+33 2 33 83 34 37

