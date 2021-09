Saint-Chamond Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Journées Européennes du Patrimoine découverte de Saint-Chamond sur le thème des jeux Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Journées Européennes du Patrimoine découverte de Saint-Chamond sur le thème des jeux Saint-Chamond, 18 septembre 2021, Saint-Chamond. Journées Européennes du Patrimoine découverte de Saint-Chamond sur le thème des jeux 2021-09-18 – 2021-09-18 Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville Avenue Antoine Pinay

Saint-Chamond Loire Saint-Chamond Partons à la découverte de Saint-Chamond en famille autour de différents jeux proposés par la ludothèque municipale : memory d’hier et d’aujourd’hui, jeu de l’oie sur le patrimoine couramiaud, jeu de construction…

Avec la Ludothèque municipale culture@saint-chamond.fr +33 4 77 31 04 41 https://www.saint-chamond.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Saint-Chamond Adresse Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville Avenue Antoine Pinay Ville Saint-Chamond lieuville 45.47621#4.51266