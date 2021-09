Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE NANTILLY Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE NANTILLY Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE NANTILLY 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Visite guidée de découverte de l’orgue par l’association des Amis des Orgues. L’association des Amis des Orgues propose une découverte de l’orgue classé au titre des Monuments Historiques : présentation de son histoire, son fonctionnement et de sa restauration complète en 2016, illustré par des pièces musicales. villearthistoire@ville-saumur.fr +33 2 41 83 30 31 https://www.ville-saumur.fr/professionnel-ville-d-art-et-d-histoire Visite guidée de découverte de l’orgue par l’association des Amis des Orgues. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.25331#-0.07707