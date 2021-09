Meung-sur-loire Porte d'Amont Meung-sur-Loire Journées européennes du patrimoine : découverte de la Porte d’Amont Porte d’Amont Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Journées européennes du patrimoine : découverte de la Porte d’Amont Porte d’Amont, 18 septembre 2021, Meung-sur-loire. Journées européennes du patrimoine : découverte de la Porte d’Amont

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Porte d’Amont

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, poussez la porte de la Porte d’Amont ! Découvrez l’intérieur de ce qui était l’entrée principale de la ville. Réservation fortement conseillée Entrez dans la Porte ! Porte d’Amont Rue Porte d’Amont, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Porte d'Amont Adresse Rue Porte d'Amont, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Porte d'Amont Meung-sur-loire