Journées Européennes du Patrimoine : Découverte autour du chantier du clocher de l'église Saint-Martin Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine : Découverte autour du chantier du clocher de l'église Saint-Martin 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Villers-sur-Mer Calvados Marc de Guerpel, architecte, et son équipe proposeront une animation découverte autour du chantier du clocher de l’église Saint-Martin. Les participants pourront découvrir le savoir-faire de la restauration de l’église de Villers-sur-Mer. Au programme :

– Histoire de l’église Saint-Martin

– Descriptif du chantier en cours

– Découverte des métiers : architecte, appareilleur, tailleur de pierre, etc.

