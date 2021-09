Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Découverte artistique : L’ARTha Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Découverte artistique autour de la baie (120 exposants).

À Sainte Barbe, performance Land’art réalisée par les étudiants de l’école supérieure d’art Kunsthal d’Irun.

