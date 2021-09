Tuffalun Tuffalun Maine-et-Loire, Tuffalun JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉAMBULATION DANS LE VILLAGE DE NOYANT-LA-PLAINE Tuffalun Tuffalun Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tuffalun

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉAMBULATION DANS LE VILLAGE DE NOYANT-LA-PLAINE Tuffalun, 19 septembre 2021, Tuffalun. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – DÉAMBULATION DANS LE VILLAGE DE NOYANT-LA-PLAINE 2021-09-19 – 2021-09-19 Rue du Bas-Bourg Noyant-La-Plaine

Tuffalun Maine-et-Loire Visite guidée à la découverte du patrimoine du village (durée : 2 h).Départ devant la croix de Saint-Jacques de Compostelle dans la rue du Bas Bourg jusqu’à l’église Sainte-Madeleine puis vers le manoir des Rosiers. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun Autres Lieu Tuffalun Adresse Rue du Bas-Bourg Noyant-La-Plaine Ville Tuffalun lieuville 47.27605#-0.35609