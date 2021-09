Croix Château de la Fontaine Croix, Nord Journées Européennes du Patrimoine de l’Institut Fontaine Château de la Fontaine Croix Catégories d’évènement: Croix

Nord

Journées Européennes du Patrimoine de l’Institut Fontaine Château de la Fontaine, 18 septembre 2021, Croix. Journées Européennes du Patrimoine de l’Institut Fontaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Fontaine

Rendez-vous le samedi 18 & dimanche 19 septembre pour des visites guidées (réservation obligatoire) du Château de la Fontaine en partenariat avec l’Office du Tourisme de Roubaix. Le dimanche 19 septembre de 11h à 18h en plus des visites, nous organisons un marché de producteurs locaux et une animation musicale. Seront présents au marché : **La Ferme du Recueil** (Légume BIO) : [[https://lafermedurecueil.com/](https://lafermedurecueil.com/)](https://lafermedurecueil.com/) **Herbacée** (Fleur) : [[https://www.instagram.com/lherbacee/](https://www.instagram.com/lherbacee/)](https://www.instagram.com/lherbacee/) **Etika Spirulina** (Spiruline) : [https://www.instagram.com/etika_spirulina/](https://www.instagram.com/etika_spirulina/) **Les Tours du Malt** (Bière) : [[https://www.lestoursdumalt.fr/](https://www.lestoursdumalt.fr/)](https://www.lestoursdumalt.fr/) **La Cuisine de Jeannette** (Confiture, gelé, tisane…) : [[https://www.lacuisinedejeannette.com/](https://www.lacuisinedejeannette.com/)](https://www.lacuisinedejeannette.com/) **Atelier Iceberg** (Savon) : [[https://atelier-iceberg.fr/](https://atelier-iceberg.fr/)](https://atelier-iceberg.fr/) **Philippe Marcuz** (Miel) **Nablezon** & **LilleAddict** (Photo) : [[https://www.instagram.com/nablezon/](https://www.instagram.com/nablezon/)](https://www.instagram.com/nablezon/) & [https://www.instagram.com/lille_addict/](https://www.instagram.com/lille_addict/) L’animation musicales sera assuré par un DJ dès 13h et la jeune lilloise Amouë fera un live dès 16h ([https://www.instagram.com/amoue_musique/](https://www.instagram.com/amoue_musique/)). Réservez votre visite guidée par téléphone sur le numéro suivant : 03 20 65 31 90 ou par mail sur : [[contact@roubaixtourisme.com](contact@roubaixtourisme.com)](contact@roubaixtourisme.com) .

Réservation obligatoire pour les visites guidées.

Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée du Château de la Fontaine Château de la Fontaine Allée des deux lions 59170 CROIX Croix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Croix, Nord Autres Lieu Château de la Fontaine Adresse Allée des deux lions 59170 CROIX Ville Croix lieuville Château de la Fontaine Croix