Cherbourg-en-Cotentin Manche Au départ de l’ancienne gare maritime, cette balade à vélo ponctuée de commentaires nous menera le long du littoral jusqu’à la digue de Collignon. Au retour, la piste cyclable qui traverse le quartier du Maupas se superpose à l’ancienne voie ferrée qui déservait l’ancienne usine pyrotechnique des Flamands et des carrières de la Marine.

Au départ de l'ancienne gare maritime, cette balade à vélo ponctuée de commentaires nous menera le long du littoral jusqu'à la digue de Collignon. Au retour, la piste cyclable qui traverse le quartier du Maupas se superpose à l'ancienne voie ferrée qui déservait l'ancienne usine pyrotechnique des Flamands et des carrières de la Marine.

Prévoir pass sanitaire et masque (sous réserve de l'évolution des mesures gouvernementales)

Prévoir vélo, casque, gilet jaune.

cherbourg@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02

Prévoir pass sanitaire et masque (sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales)

