Sorde-l’Abbaye Landes Dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association des Amis de Sorde propose de découvrir la richesse du passé préhistorique de Sorde, puis la culture phare de basse vallée de l’Adour : le kiwi. Dimanche matin : De la culture magdalénienne…

Randonnée commentée sur la falaise du Pastou, haut lieu de la Préhistoire dans les Landes.

Départ à 9h pour une marche de 3h.

Dimanche après-midi : …à la culture du kiwi

Découverte de l’île aux kiwis (île du Bimiet) face à l’Abbaye.

Traversée du gave en « galupe », visite commentée de la plantation (taille, soins, récolte, bienfaits du fruit…), balade à pied et en charrette autour de l’île.

A partir de 14h30, départ d’une visite toutes les heures.

