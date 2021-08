Journées Européennes du Patrimoine : De Cherbourg aux amériques : l’épopée transatlantique Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Journées Européennes du Patrimoine : De Cherbourg aux amériques : l’épopée transatlantique 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Pourvue dès le milieu du XIXe siècle d’une rade artificielle de 1500 hectares, Cherbourg va accueillir très rapidement les paquebots des compagnies étrangères transatlantiques transportant émigrants et passagers. Un âge d’or qui verra trois gares maritimes se succéder. Les émigrants des premières années laisseront bientôt place aux stars hollywoodiennes et aux VIP à bord de transatlantiques de plus en plus luxueux et prestigieux.

Prévoir le pass sanitaire et masque (Sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales)

+33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

