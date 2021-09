Journées Européennes du Patrimoine de Chantilly-Senlis Tourisme Senlis, 18 septembre 2021, Senlis.

Journées Européennes du Patrimoine de Chantilly-Senlis Tourisme 2021-09-18 – 2021-09-19

Senlis Oise Senlis

0 0 Cette année, la programmation des Journées Européennes du Patrimoine est très riche!

À LA UNE…

Le Rocher des Trésors:

Un spectacle époustouflant et immersif pour revivre la fabuleuse histoire du Château de Chantilly jusqu’à la somptueuse fête orchestrée par François Vatel en l’honneur du Roi-Soleil, il y a maintenant 350 ans…

Voyage au temps des rois de France:

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Senlis vous invite à un voyage dans le temps. Venez découvrir certains sites patrimoniaux dont l’ouverture au public est inédite. Cette action s’inscrit dans une véritable dynamique pour créer un nouveau parcours culturel et touristique à l’échelle du territoire dans les mois et années à venir.

ET AUSSI…

Parcours vélo Chantilly-Senlis

Sur un parcours de 5 km environ, vous découvrirez les lieux et les anecdotes tournant autour du train et des installations ferroviaires.

De nombreuses visites guidées vous feront découvrir la destination Chantilly-Senlis :

-Sur le patrimoine ferroviaire de Senlis,

-La gare de Senlis,

-Pour les enfants,

-Sur la découverte de Senlis et de Chantilly,

-Réserve de la médiathèque de Senlis,

-Une écurie de courses à Chantilly,

-Au musée de la dentelle à Chantilly,

-Grande glacière du château de Chantilly,

-Balade crépusculaire en forêt de Chantilly,

-La pharmacie Condé à Chantilly,

-Eglise Notre Dame de Chantilly,

-À vélo dans le Lys-Chantilly,

-Autour de l’Île de la Thève,

-Parcours pédestre à l’abbaye de Chaalis,

-Au parc Jean-Jacques Rousseau

De nombreuses animations, pièces de théâtre, concerts et démonstrations agrémenteront le week-end :

-Jeux médiévaux dans le parc du château royal de Senlis,

-Pièces de théâtre et spectacles à Senlis et Chantilly,

-Concerts au Prieuré St Maurice, chapelle St Frambourg, église Notre Dame de Chantilly et au château de Chantilly,

-Projection cinéma à Senlis,

-Démonstration métiers d’arts à Senlis et à Gouvieux (rue troglodyte),

-Démonstration de dentelle au fuseau à Chantilly,

-Démonstration de crème Chantilly au Château de Chantilly,

-Démonstration du système hydraulique du domaine de Chaalis,

Et bien d’autres encore…

Les musées ainsi que les sites culturels et patrimoniaux vous feront (re)découvrir leurs trésors:

Château de Chantilly, église St Pierre de Senlis, musées, Potager des Princes, domaine de Chaalis, lycée St Vincent, caves gothiques…

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des sites et des lieux privés seront exceptionnellement ouverts au public.

Les multiples expositions sont proposées par les musées, galeries d’art et les artistes eux-mêmes.

NOUVEAUTÉ: le bus du patrimoine:

Une navette gratuite reliera toutes les heures les deux villes au départ des gares routières de Chantilly et de Senlis.

PROGRAMME COMPLET DE LA DESTINATION À TÉLÉCHARGER

accueil@chantilly-senlis-tourisme.com https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/

