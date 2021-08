Dax Dax Dax, Landes Journées Européennes du Patrimoine Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Journées Européennes du Patrimoine Dax, 18 septembre 2021, Dax. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19

Dax Landes Visites du Camp de Prisonniers de Buglose à Saint Vincent de Paul, camp de la deuxième guerre mondiale ou furent détenus des prisonniers coloniaux de 1940 à 1944 puis des prisonniers allemands de 1945 à 1948. Deuxième visite à 15h00. Visites du Camp de Prisonniers de Buglose à Saint Vincent de Paul, camp de la deuxième guerre mondiale ou furent détenus des prisonniers coloniaux de 1940 à 1944 puis des prisonniers allemands de 1945 à 1948. Deuxième visite à 15h00. Visites du Camp de Prisonniers de Buglose à Saint Vincent de Paul, camp de la deuxième guerre mondiale ou furent détenus des prisonniers coloniaux de 1940 à 1944 puis des prisonniers allemands de 1945 à 1948. Deuxième visite à 15h00. dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville 43.75768#-1.01075