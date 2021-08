Journées Européennes du Patrimoine : Danse History X avec Sofiane Chalal Musée d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Lille.

Journées Européennes du Patrimoine : Danse History X avec Sofiane Chalal

Musée d’histoire naturelle, le samedi 18 septembre à 16:30

Déjà 40 piges de hip hop français et 7 ans de FLOW à Lille ! Pourtant, connaissez-vous bien ces disciplines, leurs histoires et leurs pluralités ? A l’occasion des journées de patrimoine, on vous propose de parcourir la ville et d’en découvrir plus : en musique du côté de l’Hospice Comtesse, en danse au Musée d’Histoire Naturelle et en mode girl power chez nous au FLOW. Samedi 18 septembre, que vous soyez passionné.e.s de cette culture, d’une de ses esthétiques ou simplement curieu.se.s, chaussez vos plus belles sneakers, on vous attend. Au mois de juillet 2021, le chorégraphe de la Cie Chaabane est venu en résidence au Musée pendant une semaine, accompagné de danseurs professionnels et amateurs. A l’issue de cette résidence, les artistes emmenaient le public (re)découvrir le Musée, son histoire et ses collections, à travers une visite-dansée rythmée par leurs pas et leurs mouvements, et captée en vidéo. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Sofiane nous raconte son expérience au Musée à travers une rencontre-performance, qui sera elle aussi tout en mouvement, mais également tout en images grâce à la diffusion vidéo inédite de la Visite Dansée du Musée d’histoire naturelle de Lille. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. En collaboration avec le FLOW- Ville de Lille, le service Ville d’Art d’histoire de la Ville de Lille et le Ministère de la Culture

Gratuit – sur réservation

Parcours Hip Hop dans la ville • étape 2 : danse et musées

Musée d’histoire naturelle 23 Rue Gosselet, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00