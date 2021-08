Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel, Yonne Journées Européennes du Patrimoine Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel

Yonne

Journées Européennes du Patrimoine Cruzy-le-Châtel, 18 septembre 2021, Cruzy-le-Châtel. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Hameau de Maulnes Château de Maulnes

Cruzy-le-Châtel Yonne Cruzy-le-Châtel Plus de 30 artisans d’art et de l’alimentaire ainsi que des producteurs locaux vous présenteront leur savoir faire :

– céramique, maroquinerie, fabrication de jeux en bois, bijouterie…

– pop corn, bière, confiture, fromage, vins..

Visite gratuite du Château.

Restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. +33 3 86 42 05 89 Plus de 30 artisans d’art et de l’alimentaire ainsi que des producteurs locaux vous présenteront leur savoir faire :

– céramique, maroquinerie, fabrication de jeux en bois, bijouterie…

– pop corn, bière, confiture, fromage, vins..

Visite gratuite du Château.

Restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel, Yonne Autres Lieu Cruzy-le-Châtel Adresse Hameau de Maulnes Château de Maulnes Ville Cruzy-le-Châtel lieuville 47.89042#4.21472