Journées Européennes du Patrimoine Cosne-Cours-sur-Loire, 18 septembre 2021, Cosne-Cours-sur-Loire.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Les Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, sont deux jours pendant lesquels vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les plus beaux trésors de nos régions.

De Cosne-Cours-sur-Loire à Donzy, en passant par Pouilly-sur-Loire, les musées, églises, châteaux ou abbayes… n’auront plus de secrets pour vous. Programme complet à consulter en pièce jointe.

Et si vous profitiez du week-end pour louer des vélos électriques et partir à la découverte de notre patrimoine cheveux au vent ? Réservation obligatoire, auprès de l’Office de Tourisme à Cosne-Cours-sur-Loire. Possibilité de louer des VTT et des VTC pour adultes, des VTT enfants, des porte-bébés ou une remorque.

contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85

