Journées Européennes du Patrimoine – Conférence Les villas de la rue Boucher-de-Perthes à Mers-les-Bains Mers-les-Bains, 18 septembre 2022, Mers-les-Bains.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Deux-Sèvres

2022-09-18 11:00:00 – 2022-09-18 12:30:00

Mers-les-Bains

Deux-Sèvres

Conférence proposée par Dominique Morel, conservateur général honoraire du patrimoine au musée du Petit Palais et vice-président de l’APRIM.

A partir de 1894, des architectes de renom comme Edouard Niermans, Théophile Bourgeois, Joseph Marin et Frédéric Graf construisent des villas pour eux-mêmes ou pour de riches propriétaires, rue Boucher-de-Perthes, dans une petite voie qui relie l’Avenue Foch à la mer.

Les façades richement ouvragées qui allient le bois et la brique, les lignes contournées des balcons et des bow-windows, des décors de céramiques artistiques témoignent magnifiquement de l’inventivité et de la créativité des architectes de l’époque 1900.

Mers-les-Bains

