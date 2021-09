Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Journées Européennes du Patrimoine – Conférence de Paul-François Broucke Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Journées Européennes du Patrimoine – Conférence de Paul-François Broucke Saint-Pol-de-Léon, 18 septembre 2021, Saint-Pol-de-Léon. Journées Européennes du Patrimoine – Conférence de Paul-François Broucke 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 11:00:00 Place du Parvis Cathédrale Pol-Aurélien

Saint-Pol-de-Léon Finistère Conférence de Paul-François Broucke sur l’œuvre gothique et ses influences. Suite de la conférence donnée lors des Journées Européennes du Patrimoine 2020.

Sans réservation +33 2 98 15 85 70 Conférence de Paul-François Broucke sur l’œuvre gothique et ses influences. Suite de la conférence donnée lors des Journées Européennes du Patrimoine 2020.

Sans réservation dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Place du Parvis Cathédrale Pol-Aurélien Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68508#-3.98689