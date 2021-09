Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Conférence : Acotz, un quartier de Saint-Jean-de-Luz, son évolution Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Conférence : Acotz, un quartier de Saint-Jean-de-Luz, son évolution Saint-Jean-de-Luz, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz. JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Conférence : Acotz, un quartier de Saint-Jean-de-Luz, son évolution 2021-09-18 – 2021-09-18 Villa Ducontenia 12 avenue André Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Grâce à des habitants d’Acotz qui ont connu Ernst Von Salomon, un documentaire filmé de l’écrivain allemand a été transmis à l’association Jakintza.

À cette occasion la médiathèque invite à nouveau Monique Beristain et Guy Lalanne pour vous présenter l’histoire du quartier Acotz à travers la projection de Bonheur en France réalisé en 1952 par Von Salomon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pass sanitaire et masque obligatoires Grâce à des habitants d’Acotz qui ont connu Ernst Von Salomon, un documentaire filmé de l’écrivain allemand a été transmis à l’association Jakintza.

À cette occasion la médiathèque invite à nouveau Monique Beristain et Guy Lalanne pour vous présenter l’histoire du quartier Acotz à travers la projection de Bonheur en France réalisé en 1952 par Von Salomon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pass sanitaire et masque obligatoires Grâce à des habitants d’Acotz qui ont connu Ernst Von Salomon, un documentaire filmé de l’écrivain allemand a été transmis à l’association Jakintza.

À cette occasion la médiathèque invite à nouveau Monique Beristain et Guy Lalanne pour vous présenter l’histoire du quartier Acotz à travers la projection de Bonheur en France réalisé en 1952 par Von Salomon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pass sanitaire et masque obligatoires dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Villa Ducontenia 12 avenue André Ithurralde Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville 43.38983#-1.65593