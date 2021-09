Plénée-Jugon Plénée-Jugon Côtes-d'Armor, Plénée-Jugon Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à l’Abbaye de Boquen Plénée-Jugon Plénée-Jugon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à l'Abbaye de Boquen Plénée-Jugon, 18 septembre 2021, Plénée-Jugon. Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à l'Abbaye de Boquen 2021-09-18 – 2021-09-19

Plénée-Jugon Côtes d’Armor Plénée-Jugon Conférence « Le Tro Breiz, de l’oubli à la renaissance » en lien avec les reliques présentes à Boquen) par Monsieur Michel Le Coz, historien, conférencier à l’université libre du pays de Lorient

Conférence « Le Tro Breiz, de l'oubli à la renaissance » en lien avec les reliques présentes à Boquen) par Monsieur Michel Le Coz, historien, conférencier à l'université libre du pays de Lorient

Samedi 17h00 et Dimanche 16h30 . Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire

