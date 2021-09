Journées Européennes du Patrimoine : Concours de peinture/dessin Hastingues, 19 septembre 2021, Hastingues.

Journées Européennes du Patrimoine : Concours de peinture/dessin 2021-09-19

Hastingues Landes Hastingues

L’association “Couleurs d’Aquitaine” en partenariat avec la commune de Hastingues, organise un concours de peinture et de dessin gratuit, en extérieur.

8h00-12h00 : accueil des participants à la tour, inscription enfants-adultes, installation dans la commune pour peindre.

15h00-16h00 : retour des œuvres délibération du jury à huis clos.

17h30 : exposition et remise des prix, verre de l’amitié offert par la municipalité aux participants.

18h30 : récupération des œuvres par les artistes.

Toute la journée : buvette et assiettes tapas.

+33 5 58 73 68 66

L’association “Couleurs d’Aquitaine” en partenariat avec la commune de Hastingues, organise un concours de peinture et de dessin gratuit, en extérieur.

Mairie Hastingues

