JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT VOLF'S CRY PAR LES VIOLONS BARBARES 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18 La Grange à sons Cours Stanislas

Mirecourt Vosges

Voyages Concert : ” Volf’s cry “par les Violons barbares

Violons barbares nous emporte vers de vastes contrées lointaines avec leur musique énergique entre folk mondial, blues kazakh, rock électrique. Un merveilleux voyage… Sauvage. Avec les violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar Gougov (Bulgarie) et du percussionniste Fabien Guyot (France) Sur réservation à resamuseemirecourt@gmail.com

Pass sanitaire obligatoire resamuseemirecourt@gmail.com +33 3 29 37 81 59 Emma Marshall-HiRes dernière mise à jour : 2021-09-08 par

