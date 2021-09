Dry Dry Dry, Loiret Journées Européennes du Patrimoine: Concert La Rêveuse “Le Concert des Oiseaux” Dry Dry Catégories d’évènement: Dry

Dry Loiret Dry A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à ce concert organisé au sein du château du Bouchet à Dry. Le chant des oiseaux, bien qu’éloigné de la musique des humains, n’a jamais cessé d’inspirer les compositeurs, de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.

Pourquoi préfère-t-on le rossignol au corbeau ? Est-ce que l’on peut réellement transcrire en musique le chant des oiseaux ? Comment fonctionnent les instruments qui imitent leurs chants ? Est-ce que les compositeurs ont vraiment réussi à imiter le vrai chant des oiseaux ?

Découvrez avec l’ensemble La Rêveuse, les réponses à toutes ces questions et bien d’autres… ! Florence Bolton, viole de gambe et commentaire

contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr http://ensemblelareveuse.com/agenda/le-concert-des-oiseaux/

Musée du Louvre / Ensemble La Rêveuse

