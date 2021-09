Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT GUEULE DE LOUVE Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Vosges

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT GUEULE DE LOUVE Dompaire, 17 septembre 2021, Dompaire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT GUEULE DE LOUVE 2021-09-17 – 2021-09-17

Dompaire Vosges Dompaire Journées Européennes du Patrimoine

Concert « Gueule de louve »

Duo chants et guitare électrique, avec Laurence Duchesne (Belgique) et Marc Goujot (France). 2 timbres de voix qui se mêlent à merveille, une guitare solide et surprenante, et le duo vous emmène dans son univers lumineux, sensuel et poétique.

Pass sanitaire Gueule de Louve dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dompaire, Vosges Autres Lieu Dompaire Adresse Ville Dompaire lieuville 48.22733#6.2197