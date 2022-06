Journées Européennes du Patrimoine : Concert d’Orgue et Violoncelle

Journées Européennes du Patrimoine : Concert d’Orgue et Violoncelle, 17 septembre 2022, . Journées Européennes du Patrimoine : Concert d’Orgue et Violoncelle



2022-09-17 16:00:00 – 2022-09-17 18:00:00 Un rescapé de la Révolution et des deux Guerres mondiales… Maintenant joué par Jan Van Mol, organiste flamand (Anvers) de réputation internationale, l’orgue de tribune de l’église vient d’être remis dans l’état qu’il avait il y a 60 ans, après d’importants travaux de première restauration qui lui ont valu son classement à titre instrumental. Les travaux de 2020-2021 ont montré à quel point cet orgue présente un grand intérêt…

Concert d’Orgue et Violoncelle par Jan Van Mol et Igor Kiritchenko. Un rescapé de la Révolution et des deux Guerres mondiales… Maintenant joué par Jan Van Mol, organiste flamand (Anvers) de réputation internationale, l’orgue de tribune de l’église vient d’être remis dans l’état qu’il avait il y a 60 ans, après d’importants travaux de première restauration qui lui ont valu son classement à titre instrumental. Les travaux de 2020-2021 ont montré à quel point cet orgue présente un grand intérêt…

Concert d’Orgue et Violoncelle par Jan Van Mol et Igor Kiritchenko. Un rescapé de la Révolution et des deux Guerres mondiales… Maintenant joué par Jan Van Mol, organiste flamand (Anvers) de réputation internationale, l’orgue de tribune de l’église vient d’être remis dans l’état qu’il avait il y a 60 ans, après d’importants travaux de première restauration qui lui ont valu son classement à titre instrumental. Les travaux de 2020-2021 ont montré à quel point cet orgue présente un grand intérêt…

Concert d’Orgue et Violoncelle par Jan Van Mol et Igor Kiritchenko. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville