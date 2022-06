Journées Européennes du Patrimoine | Concert de soutien à la restauration de l’église St-Pierre d’Ault Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine | Concert de soutien à la restauration de l’église St-Pierre d’Ault Ault, 17 septembre 2022, Ault. Journées Européennes du Patrimoine | Concert de soutien à la restauration de l’église St-Pierre d’Ault

Place du Maréchal Foch Ault Deux-Sèvres

2022-09-17 – 2022-09-17 Ault

Deux-Sèvres L’Ensemble Francis Salabertest composé de cinq musiciens Belges. L’Ensemble tient son nom de Francis Salabert (1844- 1946), un éditeur français. La première partie du concert est consacrée à des compositions classiques et la seconde partie adopte une approche plus légère. La participation est libre. Les recettes collectées seront consacrées à la restauration de l’église. L’Ensemble Francis Salabertest composé de cinq musiciens Belges. L’Ensemble tient son nom de Francis Salabert (1844- 1946), un éditeur français. La première partie du concert est consacrée à des compositions classiques et la seconde partie adopte une approche plus légère. La participation est libre. Les recettes collectées seront consacrées à la restauration de l’église. abriere970@gmail.com +33 6 60 57 13 78 L’Ensemble Francis Salabertest composé de cinq musiciens Belges. L’Ensemble tient son nom de Francis Salabert (1844- 1946), un éditeur français. La première partie du concert est consacrée à des compositions classiques et la seconde partie adopte une approche plus légère. La participation est libre. Les recettes collectées seront consacrées à la restauration de l’église. ©L’Ensemble

Ault

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Deux-Sèvres Other Lieu Ault Adresse Place du Maréchal Foch Ault Deux-Sèvres Ville Ault lieuville Ault Departement Deux-Sèvres

Ault Ault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ault/

Journées Européennes du Patrimoine | Concert de soutien à la restauration de l’église St-Pierre d’Ault Ault 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine | Concert de soutien à la restauration de l’église St-Pierre d’Ault Ault Ault 17 septembre 2022 Place du Maréchal Foch Ault Deux-Sèvres

Ault Deux-Sèvres