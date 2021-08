Saint-martin-sur-ocre Saint Martin sur Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Journées Européennes du Patrimoine : Concert de Paloma Pradal Saint Martin sur Ocre Saint-martin-sur-ocre Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre

Journées Européennes du Patrimoine : Concert de Paloma Pradal Saint Martin sur Ocre, 19 septembre 2021, Saint-martin-sur-ocre. Journées Européennes du Patrimoine : Concert de Paloma Pradal

Saint Martin sur Ocre , le dimanche 19 septembre à 15:30

Concert de Paloma Pradal L’interprète propose ce spectacle, propice au voyage, avec son univers singulier qui sait s’appuyer sur des codes traditionnels pour mieux s’en affranchir. Concert de Paloma Pradal Saint Martin sur Ocre Route de Lucy, Saint-martin-sur-ocre Saint-martin-sur-ocre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-sur-Ocre Autres Lieu Saint Martin sur Ocre Adresse Route de Lucy, Saint-martin-sur-ocre Ville Saint-martin-sur-ocre lieuville Saint Martin sur Ocre Saint-martin-sur-ocre