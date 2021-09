Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT AU TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT AU TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE Saumur, 19 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONCERT AU TEMPLE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE 2021-09-19 – 2021-09-19

Saumur Maine-et-Loire À l’occasion de ses 25 ans, la Fondation du Patrimoine s’associe avec l’Orchestre National des Pays de la Loire pour mettre en lumière des lieux soutenue par la fondation. Le quatuor le Maine de l’ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire), interprétera le “Quatuor en fa majeur” de Ravel et “De ma vie, quatuor en mi mineur” de Smetana. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine. À l’occasion de ses 25 ans, la Fondation du Patrimoine s’associe avec l’Orchestre National des Pays de la Loire pour mettre en lumière des lieux soutenue par la fondation. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.25641#-0.07879