Journées Européennes du Patrimoine: Collège Gambetta: Visite Guidée de l’Ancien Collège des Jésuites Cahors, 18 septembre 2021, Cahors.

Cahors Lot

Espace sacré, espace d’éducation, visite des salles emblématiques et découverte de l’art architectural et iconographique des jésuites: la chapelle et la salle des déclamations constituent la partie la plus remarquable du collège des jésuites fondé en 1605. Représentative de l’architecture des collèges jésuites, sa chapelle comporte des fresques de Guy François et de son atelier. Le plafond de la salle des déclamations, richement orné, offre un exemple rare de la représentation des sibylles dans l’iconographie jésuite.

Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher. Cabinet de physique, bâtiment du XIXe siècle construits sur l’emplacement du couvent des Cordeliers (XIVe et XVIIe siècles) construction XXIe siècle. [Source: Ministère de la Culture]

Nelly Blaya, département du Lot

dernière mise à jour : 2021-08-30 par