Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – COLLECTION HIPPOMOBILE DE SAUMUR Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – COLLECTION HIPPOMOBILE DE SAUMUR Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – COLLECTION HIPPOMOBILE DE SAUMUR 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Découvrez ce patrimoine exceptionnel dans un hall du 19ème siècle de la Maison Bouvet-Ladubay ! Visite commentée sur les usages de l’attelage et des savoir-faire en matière de carrosserie, de charronnage et de sellerie. Exposition d’une vingtaine de voitures hippomobiles anciennes des Haras Nationaux et d’une voiture de voyage ayant appartenu au marquis de Dreux-Brézé, mise à disposition par le Château-Musée de Saumur. Découvrez ce patrimoine exceptionnel dans un hall du 19ème siècle de la Maison Bouvet-Ladubay ! Visite commentée sur les usages de l’attelage et des savoir-faire en matière de carrosserie, de charronnage et de sellerie. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.2663#-0.10393