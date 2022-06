Journées Européennes du Patrimoine : clocher de l’église d’Aubenton, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine : clocher de l’église d’Aubenton



2022-09-17 – 2022-09-18

Taillé en pointe de crayon, le clocher de l’église Notre-Dame a connu tous les malheurs des guerres et des sièges, quand la population se réfugiait dans les salles hautes du « moustier ». Il fut deux fois incendié et reconstruit au 18ème siècle sous cette forme octogonale (8 côtés).

Sa dernière restauration : 2013. Une charpente magnifique…

Visite : sans réservation de 9h à 18h mais par groupes accompagnés avec attente au pied de l’édifice. Attention : escalier à vis étroit, avec marches hautes et fatigantes.

