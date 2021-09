Journées Européennes du Patrimoine – “Clic ! Clac ! Une photo, une histoire” Ciboure, 16 septembre 2021, Ciboure.

Journées Européennes du Patrimoine – “Clic ! Clac ! Une photo, une histoire” 2021-09-16 – 2021-11-01

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Le Pays d’art et d’histoire inaugure sa première exposition urbaine : “Clic ! Clac ! : une photo, une histoire”. Dans les rues

de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, deux classes de CM2 ont pris la pause devant la chambre photographique 18×24 de

l’artiste Abel Bourgeois, avec pour référence des photographies et des cartes postales anciennes de notre baie. Mises en parallèle, ces photos nous “racontent” les villes.

