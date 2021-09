Clermont Clermont Clermont, Haute-Savoie Journées européennes du patrimoine Clermont Clermont Catégories d’évènement: Clermont

Haute-Savoie

Journées européennes du patrimoine Clermont, 18 septembre 2021, Clermont. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Chef lieu Château de Clermont

Clermont Haute-Savoie Clermont Samedi et dimanche de 10h30 à 18h00

Animation “La vie à la Renaissance”

Découverte du site de l’ancien château médiéval

Exposition 1416 : l’affaire du château disparu



Dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h00

Salon de la Société des Auteurs Savoyards billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr +33 4 50 33 50 33 http://www.hautesavoiexperience.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-24 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Clermont, Haute-Savoie Autres Lieu Clermont Adresse Chef lieu Château de Clermont Ville Clermont lieuville 45.97307#5.90854