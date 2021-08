Conliège Conliège Conliège, Jura Journées Européennes du Patrimoine – Circuit commenté églises et sculpture bourguignonne Conliège Conliège Catégories d’évènement: Conliège

Jura

Journées Européennes du Patrimoine – Circuit commenté églises et sculpture bourguignonne Conliège, 19 septembre 2021, Conliège. Journées Européennes du Patrimoine – Circuit commenté églises et sculpture bourguignonne 2021-09-19 – 2021-09-19

Conliège Jura Conliège Circuit commenté des églises de Sirod, Mièges, Supt, Ladoye-sur-Seille, Baume-les-Messieurs et Conliège autour de la sculpture Bourguignonne.

Animé par J.F. RYON.

Renseignements et inscriptions auprès de Monique BACHELLIER, Présidente de la Fédération des Associations de sauvegarde du patrimoine du Jura. bachellier.monique@orange.fr +33 3 84 24 38 14 Circuit commenté des églises de Sirod, Mièges, Supt, Ladoye-sur-Seille, Baume-les-Messieurs et Conliège autour de la sculpture Bourguignonne.

Animé par J.F. RYON.

Renseignements et inscriptions auprès de Monique BACHELLIER, Présidente de la Fédération des Associations de sauvegarde du patrimoine du Jura. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Conliège, Jura Autres Lieu Conliège Adresse Ville Conliège lieuville 46.65308#5.59985