Journées Européennes du Patrimoine : cimetière monument Bouxin

Journées Européennes du Patrimoine : cimetière monument Bouxin

2022-09-17 – 2022-09-18



S'il est un lieu de mémoire, c'est bien le cimetière, dominé ici par le monument érigé par ses parents en souvenir du lieutenant André Bouxin, tué en Syrie le 21 juillet 1922. Une superbe statue en marbre blanc, œuvre du sculpteur Charles-Georges Cassou (prix de Rome 1920), également connu pour avoir réalisé les statues décorant la splendide piscine de Neptune dans le château californien du milliardaire William Randolph Hearst, magnat de la presse US ayant inspiré le film d'Orson Wells : Citizen Kane. Pourquoi en Syrie ? : l'occasion de se plonger dans l'histoire des années 20… du siècle dernier. De nombreux monuments funéraires sont inscrits à l'inventaire du patrimoine des Hauts de France. Voir par exemple celui de la famille des industriels Collin, et sa colonne de marbre blanc. En montant derrière le monument Bouxin, vous pouvez ensuite descendre dans le Chemin des Remparts (9) : le fossé des fortifications gallo-romaines… et vous continuez, à gauche, vers notre « patrimoine de demain », le pôle scolaire dans le quartier du Bois-Millet (10)

