Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Le chœur Notre-Dame des Eaux est né il y a 24 ans. Ce chœur s’est produit dans son secteur d’origine (Tiercé, Châteauneuf-sur-Sarthe) mais aussi en Normandie, en Auvergne, en Charente et jusqu’en Pologne. Il a présenté son répertoire pendant de nombreuses années aux Journées du Patrimoine à l’abbaye de Fontevraud et cette année au château d’Angers. Passionné de musique, le chef de chœur, Jean-Marie Patard, s’est initié au chant grégorien à la cathédrale du Mans, ainsi qu’avec les moines des abbayes de Solesmes, Saint-Wandrille… Concert de chants grégoriens et de polyphonies médiévales et Renaissance par le chœur Notre-Dame des Eaux. Représentation à 14h – Durée : 30 minutes. Le chœur Notre-Dame des Eaux est né il y a 24 ans. Ce chœur s’est produit dans son secteur d’origine (Tiercé, Châteauneuf-sur-Sarthe) mais aussi en Normandie, en Auvergne, en Charente et jusqu’en Pologne. Il a présenté son répertoire pendant de nombreuses années aux Journées du Patrimoine à l’abbaye de Fontevraud et cette année au château d’Angers. Passionné de musique, le chef de chœur, Jean-Marie Patard, s’est initié au chant grégorien à la cathédrale du Mans, ainsi qu’avec les moines des abbayes de Solesmes, Saint-Wandrille… dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d'évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire