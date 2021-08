Chinon Chinon Chinon, Indre-et-Loire Journées Européennes du Patrimoine Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Chinon, 18 septembre 2021, Chinon. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Chinon Indre-et-Loire Chinon Laissez-vous guider à la découverte des expositions “Fabuleux animaux” et “Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.”. Profitez de cette visite pour admirer la chape de saint Mexme, trésor National venu d’Orient ou le portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix. Laissez-vous guider à la découverte des expositions “Fabuleux animaux” et “Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.”. Profitez de cette visite pour admirer la chape de saint Mexme, trésor National venu d’Orient ou le portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix. c.daguenet@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05 http://www.museelecarroi.fr/ Laissez-vous guider à la découverte des expositions “Fabuleux animaux” et “Dominique Bailly. Sculpture. Paysage. Promenade.”. Profitez de cette visite pour admirer la chape de saint Mexme, trésor National venu d’Orient ou le portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse Ville Chinon lieuville 47.16612#0.23796