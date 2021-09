Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Journées européennes du patrimoine – Chemins de Fer du Creusot Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Le Creusot Saône-et-Loire EUR Avenue de l’Europe, portes ouvertes à la halle à marchandise pour découvrir la locomotive à vapeur 241 P 17 et son chantier de réparation (gratuit).

info@parcdescombes.com https://parcdescombes.com/

Au départ de la gare du Parc des Combes, promenade de 10 km en train touristique avec traction vapeur par une locomotive datant de 1917, visite du chantier de la 241 P 17 à mi-parcours (payant). dernière mise à jour : 2021-09-10 par

