du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Nevoy

Commentaire sur la vie du village autrefois, exposition de voitures anciennes et visite commentée de l’église. Rendez-vous devant la mairie Cheminade dans la rue du Vieux Bourg Nevoy Rue de l’Eglise, Nevoy Nevoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

