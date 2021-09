Journées Européennes du Patrimoine Châteaumeillant, 18 septembre 2021, Châteaumeillant.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Châteaumeillant Cher Châteaumeillant

Visite des collections archéologiques. Visite libre et gratuite. Le musée Émile Chénon, qui vient de rouvrir ses portes suite à d’importants travaux d’aménagements, présente une muséographie moderne et didactique. Une reconstitution d’une cave à amphores, des outils numériques et surtout la mise en valeur des bronzes découverts dans les puits donnent au visiteur un regard unique sur l’histoire antique de Châteaumeillant.

+33 2 48 61 49 24

musée emile chenon

