Saint-Antonin-du-Var Saint-Antonin-du-Var Saint-Antonin-du-Var, Var Journées Européennes du Patrimoine-Château Mentone Saint-Antonin-du-Var Saint-Antonin-du-Var Catégories d’évènement: Saint-Antonin-du-Var

Var

Journées Européennes du Patrimoine-Château Mentone Saint-Antonin-du-Var, 18 septembre 2021, Saint-Antonin-du-Var. Journées Européennes du Patrimoine-Château Mentone 2021-09-18 – 2021-09-19 Château Mentone 401 chemin de Mentone

Saint-Antonin-du-Var Var Saint-Antonin-du-Var Samedi 18 et Dimanche 19 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, nous vous ouvrons les portes du domaine pour une visite guidée exclusive.

3 Créneaux de visite :

Samedi 18 : 10h30-12h et 17h30-19h

Dimanche 19 : 10h30-12h contact@chateaumentone.com +33 4 94 04 42 00 http://www.chateaumentone.com/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Antonin-du-Var, Var Autres Lieu Saint-Antonin-du-Var Adresse Château Mentone 401 chemin de Mentone Ville Saint-Antonin-du-Var lieuville 43.52558#6.27745