Journées européennes du patrimoine : Château et jardin potager de Lantilly Lantilly, 17 septembre 2021, Lantilly.

Journées européennes du patrimoine : Château et jardin potager de Lantilly 2021-09-17 – 2021-09-19 Château 9, rue Saint-Antoine

Lantilly Côte-d’Or Lantilly

Le château de Lantilly, appelé “château aux cent fenêtres”, ne se visite que pendant les Journées du Patrimoine. Il est dans la famille depuis 250 ans.

Entouré d’un parc à l’anglaise, il possède quelques arbres remarquables et une vue splendide sur la vallée des Laumes et la campagne environnante.

Le potager fleuri, créé en 2000 par Claire et Bertrand de Virieu, avec Camille Muller, est classé JARDIN REMARQUABLE.

D’une surface d’1 hectare, il a la forme atypique d’un oeil.

Structuré par des haies de charmes, de buis et d’ifs, il possède plusieurs chambres :

Le jardin de la serre ou jardin d’aromatiques,

Le jardin de fleurs autour de la cabane,

Le jardin du bassin ou jardin zen,

Au centre, les planches potagères où se mêlent fleurs et légumes.

clairedevirieu@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-09 par