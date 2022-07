JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DU PLESSIS-CHIVRÉ Étriché, 17 septembre 2022, Étriché.

Lieu-dit le Plessis-Chivré Étriché Maine-et-Loire

2022-09-17 13:30:00 – 2022-09-18 17:30:00

Venez découvrir le château du Plessis-Chivré, Monument Historique Classé et Privé.

Visites des extérieurs où vous pourrez admirer les façades du château du XVIIème siècle, mais également des façades du XIVème siècle. Vous pourrez également voir la chapelle du XVème siècle, la fuie du XIIIème siècle qui est la plus large de l’Anjou et enfin vous promener librement dans le jardin principal qui est entouré de douves. La demeure est constituée de 2 corps de logis en équerre, dont l’angle est marqué d’une grosse tour. En façade on distingue une double tour d’escalier.

Promenez vous dans le parc du Château du Plessis-Chivré

+33 6 83 78 21 91

