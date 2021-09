Sully-sur-Loire Château de Sully-sur-Loire Loiret, Sully-sur-Loire Journées européennes du patrimoine Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Pour la 38e saison, lors de ces deux journées, le château ouvre ses portes avec un tarif d’entrée unique de 5 € pour tous (- 6 ans : gratuit). Voici le programme : **Samedi 18 septembre 2021 :** – démonstration de combat à pied : démonstration en costumes historiques, mise en scène du spectacle dynamique qui mêlera comédie, combats et humour avec quatre cascadeurs/comédiens. À 15 h 30 / Tarif d’entrée du château / Sans réservation – spectacle _Le trésor du château_ : avec ce spectacle familial et participatif, le public a le plaisir de découvrir des portrait de femmes drôles, originales, indépendantes, créatives et émouvantes ayant vécu au château. Par la compagnie du Mystère Bouffe. À 18 h 30 / Tarif d’entrée du château / Réservation conseillée au 02 38 36 36 86. **Dimanche 19 septembre 2021 :** – démonstration de combat à pied : démonstration en costumes historiques, mise en scène du spectacle dynamique qui mêlera comédie, combats et humour avec 4 cascadeurs/comédiens. . À 15 h 30 / Tarif d’entrée du château / Sans réservation

