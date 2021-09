Lusigny Lusigny Allier, Lusigny Journées Européennes du Patrimoine Château de Pomay Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Lusigny

Journées Européennes du Patrimoine Château de Pomay Lusigny, 18 septembre 2021, Lusigny. Journées Européennes du Patrimoine Château de Pomay 2021-09-18 – 2021-09-19 Pomay Château de Pomay

Lusigny Allier Lusigny Visites guidées des abords. Départ de la grande grille d’entrée. odedurat@gmail.com +33 6 81 59 88 25 https://www.chateaudepomay.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lusigny Autres Lieu Lusigny Adresse Pomay Château de Pomay Ville Lusigny lieuville 46.57596#3.44063