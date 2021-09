Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE PIMPÉAN À GRÉZILLÉ Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE PIMPÉAN À GRÉZILLÉ Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE PIMPÉAN À GRÉZILLÉ 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue du Château de Pimpéan Grézillé

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire C’est l’un des plus riches programmes iconographiques de la région. Remanié du 16e au 18e siècle, le château, imposant, domine les vignes alentours.

Visite libre de la chapelle et des salles du rez-de-chaussée. Le château fut construit au 15e siècle par le seigneur Beauvau, conseiller du roi Charles VII et proche du Roi René. De cette construction reste la chapelle dont les voûtes de style angevin sont entièrement peintes. C’est l’un des plus riches programmes iconographiques de la région. Remanié du 16e au 18e siècle, le château, imposant, domine les vignes alentours.

Visite libre de la chapelle et des salles du rez-de-chaussée. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Rue du Château de Pimpéan Grézillé Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville 47.32236#-0.34224