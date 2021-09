Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE MILLY-LE-MEUGON Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE MILLY-LE-MEUGON Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE MILLY-LE-MEUGON 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Visite guidée d’une heure par les propriétaires du site. Les premières traces d’occupation du site en motte féodale ont aujourd’hui disparue suite à de nombreux remaniements pour laisser la place à un château du 16e siècle modifié au 19e siècle. Des décors peints du 16e siècle sont toujours visibles. Visite guidée d’une heure par les propriétaires du site. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

