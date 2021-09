Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE MAUREPART Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire 2 2 EUR Le château de Maurepart est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Ce château a gardé un corps de logis du 15e siècle avec sa tour d’escalier et ses meneaux. Il est agrandi au 19e siècle. Dans le parc percé d’avenues se trouvent les écuries du 17e siècle. Visite commentée par les propriétaires. gdecarcaradec@gmail.com +33 6 84 96 42 05 Le château de Maurepart est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

